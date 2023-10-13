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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, Letonya maçı hazırlıklarına başladı - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, Letonya maçı hazırlıklarına başladı

        A Milli Futbol Takımı, Letonya ile Konya'da oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:31 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:33
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        Millilerde Letonya hazırlıkları
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        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından özel uçakla gece geç saatlere Konya’ya gelerek kampa girdi. Grubundaki 7. maçında Pazar günü Letonya ile Konya Büyükşehir Stadı’nda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde başladı. Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Yusuf Sarı sakatlığı nedeniyle yer almadı. Hırvatistan maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular ise salonda yenileme çalışması yaptı.

        Milliler, yarın yapacağı antrenman ile Letonya maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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