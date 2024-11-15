A Milli Takım maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden A Milli Erkek Futbol Takımı, 5. maç için çalışmalarını sürdürüyor. 10 puanla birinci sırada yer alan Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, Galler karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Milliler, Galler karşısında kazanması durumunda birinciliği garantileyecek ve A Ligi'ne yükselecek. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, Milli maç fikstürü...