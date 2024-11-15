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        Haberler Bilgi Spor A Milli Takım maç takvimi 2024: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç günü, saati ve canlı yayın kanalı

        Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Galler Uluslar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Türkiye - Galler maçı için geri sayım sürüyor. Montella yönetimindeki A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım maç takvimine göre milliler Galler mücadelesinin ardından Karadağ deplasmanına konuk olacak. Ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyenler ''Türkiye - Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Uluslar Ligi milli maç fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 17:37 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:37
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        1

        A Milli Takım maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden A Milli Erkek Futbol Takımı, 5. maç için çalışmalarını sürdürüyor. 10 puanla birinci sırada yer alan Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, Galler karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Milliler, Galler karşısında kazanması durumunda birinciliği garantileyecek ve A Ligi'ne yükselecek. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, Milli maç fikstürü...

        2

        TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. Maçında Galler'i Kayseri'de konuk edecek.

        Türkiye - Galler maçı 16 Kasım 2024 Cumartesi (yarın) saat 22:00'de başlayacak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

        3

        MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

        Türkiye - Galler karşılaşması TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

        Ayrıca milli maç EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.

        4

        UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ

        16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

        19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

        5

        TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDE BİR ÜST LİGE NASIL ÇIKAR?

        UEFA Uluslar Ligi formatına göre A ve B Grubu'nda sonuncu olan takımlar bir alt lige düşecek. Puan sıralamasında zirvede olan takımlar ise bir üst ligde yer alacak.

        Türkiye, Uluslar B Ligi'ni Galler, İzlanda ve Karadağ'ın önünde birinci tamamlaması durumunda adını A Ligi'ne yazdıracak.

        6

        ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

        1-TÜRKİYE 10 PUAN

        2- GALLER 8 PUAN

        3- İZLANDA 4 PUAN

        4- KARADAĞ 0 PUAN

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