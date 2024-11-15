Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Galler Uluslar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Galler maçı için geri sayım sürüyor. Montella yönetimindeki A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım maç takvimine göre milliler Galler mücadelesinin ardından Karadağ deplasmanına konuk olacak. Ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyenler ''Türkiye - Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Uluslar Ligi milli maç fikstürü...
A Milli Takım maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden A Milli Erkek Futbol Takımı, 5. maç için çalışmalarını sürdürüyor. 10 puanla birinci sırada yer alan Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, Galler karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Milliler, Galler karşısında kazanması durumunda birinciliği garantileyecek ve A Ligi'ne yükselecek. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, Milli maç fikstürü...
TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. Maçında Galler'i Kayseri'de konuk edecek.
Türkiye - Galler maçı 16 Kasım 2024 Cumartesi (yarın) saat 22:00'de başlayacak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye - Galler karşılaşması TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
Ayrıca milli maç EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDE BİR ÜST LİGE NASIL ÇIKAR?
UEFA Uluslar Ligi formatına göre A ve B Grubu'nda sonuncu olan takımlar bir alt lige düşecek. Puan sıralamasında zirvede olan takımlar ise bir üst ligde yer alacak.
Türkiye, Uluslar B Ligi'ni Galler, İzlanda ve Karadağ'ın önünde birinci tamamlaması durumunda adını A Ligi'ne yazdıracak.
ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU
1-TÜRKİYE 10 PUAN
2- GALLER 8 PUAN
3- İZLANDA 4 PUAN
4- KARADAĞ 0 PUAN