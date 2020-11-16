Off… Bu maç bitmeyecek mi!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Rusya karşısında ilk 11'de forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı kaydedildi.

Diğer futbolcuların ise pas ve pres çalışmasıyla başlanılan antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı belirtildi.

Tedavi süreci devam eden Çağlar Söyüncü'nün antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı ancak çift kale maçta yer almadığı aktarıldı.

Milli takımın antrenmanını TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın da izlediği ifade edildi.

Ay-yıldızlı ekip yarın Macaristan'a gidecek ve karşılaşmanın son hazırlığını bu ülkede yapacak.