A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacak

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile deplasmanda birer özel maç oynayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; ilk olarak 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de yer alan Puskás Arena'da Macaristan ile karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, 26 Mart Salı günü ise Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek.