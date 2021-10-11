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A Milli Takım maçı ne zaman? Letonya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya ile karşılaşacak. G Grubu'nda 12 puanla üçüncü sırada bulunan Türkiye, Letonya karşısında çok kritik bir üç puan için sahaya çıkacak. Peki A Milli Takım maçı ne zaman? Letonya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım maçı ne zaman? Letonya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu sekizinci maçında deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Peki A Milli Takım maçı ne zaman? Letonya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar ve aday kadro...

A MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında bugün Letonya'ya konuk olacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

LETONYA: OZOLS, SAVALNIEKS, CERNOMORDIJS, DUBRA, JURKOVSKIS, ZJUZINS, EMSIS, JAUNZEMS, KIGURS, CIGANIKS, ULDRISIS

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, ÇAĞLAR, MERİH, CANER, OZAN, KEREM, HAKAN, YUSUF, CENGİZ, BURAK

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