A Milli Takım, Portekiz maçı hazırlıklarını sürdürdü

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarını kamp otelinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan ısınma bölümüyle başladı. Oyuncular daha sonra idman sahasına gelerek topla ısınmaya devam etti. Ardından taktik çalışmalar gerçekleştirildi ve son kısımda çift kale taktik oyun oynandı.

Yorgunluk nedeniyle dinlendirilen Arda Güler idmana katılmazken, tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci de takımdan ayrı çalıştı. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop bugünkü çalışmayı saha kenarından izledi. A Milli Takım, yarın saat 11.00'de (TSİ 12.00) Barsinghausen'de yer alan kamp merkezinde Portekiz maçı öncesindeki resmi antrenmanını gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, saat 16.15'te (TSİ 17.15) hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek.