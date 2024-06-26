A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında karşılaşacağımız Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti hedeflediklerini belirten Montella, "Tekrar mükemmel bir seyirci var. Onlara bir mutluluk vermek için ekstra motivasyonumuz var. Çok fazla düşünmeden, hesap yapmadan ikinciliği garantilemek için, galibiyet için hazırlandık." dedi.