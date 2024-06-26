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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan kadro açıklaması - Futbol Haberleri

        Montella'dan kadro açıklaması

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, kadroda rotasyon yapmasıyla ilgili soruya, "Bazı futbolcularımız 3-4 günde bir maç oynamaya alışık değil. Dolayısıyla kadroda bu tarz değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 21:23 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:23
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        Montella'dan kadro açıklaması
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        A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında karşılaşacağımız Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Galibiyeti hedeflediklerini belirten Montella, "Tekrar mükemmel bir seyirci var. Onlara bir mutluluk vermek için ekstra motivasyonumuz var. Çok fazla düşünmeden, hesap yapmadan ikinciliği garantilemek için, galibiyet için hazırlandık." dedi.

        İtalyan teknik adam, kadro tercihiyle ilgili ise, "8 günde 3 maç oynadığınız durumlarda değişiklikler gerekiyor. Bazı futbolcularımız 3-4 günde bir maç oynamaya alışık değil. Dolayısıyla kadroda bu tarz değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz." şeklinde konuştu.

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