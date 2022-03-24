A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Porto Dragao Stadyumu´nda bugün TSİ 22.45´te Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi A Milli Takım´ın 21 kişilik maç kadrosu da belli oldu. Bu akşamki mücadele öncesi Umut Bozok, Yunus Akgün, Rıdvan Yılmaz ve Doğukan Sinik 21 kişilik kadronun dışında kaldı.

Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmayı kazanması durumunda İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde Konya'da mücadele edecek.