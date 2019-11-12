Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi oyuncularıyla saha içinde bir süre konuştu ve onlardan istediklerini anlattı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.

A Milli Takım, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla İzlanda maçı hazırlıklarını tamamlayacak.