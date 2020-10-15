A Spor yayın akışı Ziraat Türkiye Kupası maçlarına sayılı saatler kala sporseverler tarafından araştırılıyor. A Spor ekranlarında yayınlanacak 52 Orduspor - Arhavispor, Tokatspor - Erbaaspor ve Isparta 32 Spor - Kemerspor 2003 Ziraat Türkiye Kupası maçları saat kaçta? İşte, A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...
A SPOR YAYIN AKIŞI 15 EKİM 2020
52 ORDUSPOR - ARHAVİSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
TOKATSPOR - ERBAASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
Premier Futbol - canlı
Sosyal Medya - canlı
Ana Haber - canlı
ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
Hıncal Uluç ile Baş Başa - canlı
Top Bizde - canlı
Son Sayfa - canlı
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.
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