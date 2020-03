A&T Bank 2020 mesai saatleri

A&T Bank şubelerinin açılış ve kapanış saatleri, banka müşterileri tarafından araştırılıyor.

A&T BANK 2020 MESAİ GÜNLERİ VE SAATLERİ

A&T Bank hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. 12.30-13.30 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. A&T Bank hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır.

A&T Bank, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde de hizmet vermemektedir.

A&T BANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

A&T Bank Merkez Binası, Valikonağı Cad. No: 10 Nişantaşı İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bankanın Merkez Şubesine 0212 373 62 00 numaralı telefon veya 0212 225 05 26 faks numarası ile ulaşabilirsiniz.

A&T Bank Müşteri Hizmetleri telefon numarasına 444 7 878, Telefon Bankacılığı numarasına 0850 222 78 78 rakamlarını tuşlayarak erişebilirsiniz.