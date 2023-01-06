A Vitamini Nedir, Nelerde ve Hangi Besinlerde Bulunur? A Vitamini Faydaları ve Yararları Nedir?

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Tarihte bulunan ilk vitamin A vitamini olarak bilinir ve kimyasal yapısı 1930 yılında tanımlanarak literatüre geçmiştir. Büyüme ve gelişim dönemleri için çok önemli bir yere sahip olan A vitamini göz sağlığı için de önemli bir vitamindir. Hem hayvansal hem da bitkisel besinlerin içerisinde bulunabilen A vitaminin en önemli özelliği bağışıklık sistemini desteklemesi ve güçlendirmesidir. Bu yüzden A vitamini yararları kişiler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır.

A Vitamini Nedir?

A vitamini insan sağlığını koruyan ve destekleyen vitaminlerden biridir. Hem bitkisel hem de hayvansal birçok gıdada A vitamini içeriğine rastlanmaktadır.

A Vitamini Faydaları

Göz sağlığı için çok önemlidir. Havuç içerisinde yoğun olarak bulunduğu için tüketimi önerilir.

Proteine dönüşen bir vitamindir. Bu yüzden kemik sağlığı için önemli bir yere sahiptir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Enfeksiyonlara karşı kalkan görevi görür. Hücre fonksiyonların düzenlenmesinde yardımcı olur.

Üremenin artmasını sağlar.

Diş sağlığına fayda sağladığı bilinmektedir.

D vitaminin etkinleşmesinde rol oynar.

Cilt sağlığına faydası vardır. Cilde parlaklık ve ışıltı katar.

Mide ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

A Vitamini Cilde Faydaları

A vitaminin cilt sağlığına pek çok olumlu etkisi vardır.

Kuru ve hassas ciltlerde A vitamini ciltte oluşan pullanmaların önüne geçer. Özellikle kış aylarında gerçekleşen kurulukların giderilmesinde yardımcı olur.

Komedon oluşumu sağlayan A vitamini yağ fonksiyonlarının daha düzgün ve dengeli çalışmasını sağlar.

Ciltte yaşa bağlı kaybolan elastikiyeti geri kazandırır.

Ciltte meydana gelen kırışıklıklar ve lekelerin azalmasında yardımcı olur.

A Vitamini Saça Faydaları

Saçlarımız gün içerisinde pek çok işleme maruz kalır. Bunun yanı sıra çevreden gelen toz ve kirler de saçın yıpranmasına ve zayıflamasına yol açar. Bu yüzden kişiler saça fayda sağlayan vitaminleri kullanmayı tercih eder. İşte A vitamini saça faydaları:

A vitamini saçların daha hızlı uzamasını sağlar.

Saç dökülmesinin durmasını engeller. Saç derisinde meydana gelen kuruma ile birlikte başlayan kepeklenme sorunları A vitamini ile ortadan kaldırılabilir.

Saç derisinin nemlenmesini sağlayan sebum üretimini de A vitamini sağlar. Bu da saçın daha sağlıklı olmasında yardımcı olur.

A Vitamini Nelerde Var?

A vitamini doğada pek çok besinde yer alır. A vitaminin bulunduğu besinler bitkisel ve hayvansal olarak ikiye ayrılır. A vitaminin yer aldığı hayvansal gıdalar şunlardır:

Balık yağı böbrek, yoğurt, karaciğer, süt, peynir, süt ve yumurta.

A vitaminin bulunduğu bitkisel gıdalar şunlardır:

Maydanoz, pırasa, mercimek, ıspanak, pazı, kabak, kavun, karpuz, biber, maydanoz, brokoli, patates, bezelye, kırmızı biber. Bitkisel gıdalar arasında en yüksek A vitaminine sahip besin ise havuçtur. Havucun göz sağlığı için faydası saymakla bitmez. Bu yüzden çocukluktan yetişkinliğe kadar her dönemde havuç tüketilmesi önerilir.