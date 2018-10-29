2 | 8

A101 indirimli ürünler listesinde 2 bin 1999 TL'ye televizyon ve bin 499 TL'ye cep telefonu en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. Peki; A101 indirimli ürünler listesinde başka hangi ürünler var? İşte A101 1 Kasım listesinde yer alan indirimli aktüel ürünler listesi...