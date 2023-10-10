A101 12 Ekim 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi
A101 12 Ekim 2023 Perşembe günü sınırlı sayıda indirimli ürünleri satışa sunuyor. 12 Ekim 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda televizyon, buzdolabı, saç kesme makinesi gibi indirimli birçok ürün yer alıyor. Bu hafta A101 kataloğunda benzinli moped öne çıkıyor. İşte, 12 Ekim 2023 Perşembe Aldın Aldın fırsatları ile A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
A101 aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. Bu hafta A101 marketlerde satılacak fırsat ürünleri belli oldu. İşte 12 Ekim 2023 Perşembe A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri...
12 EKİM 2023 A101 AKTÜEL KATALOĞU
A101 12 EKİM 2023 AKTÜEL KATALOĞU
TOSHIBA 65UA2263DT 65" Ultra HD Android 17.499,00 TL,
TOSHIBA 58UA2263DT 58"ULTRA HD ANDROID TV- 13,999,00 TL
ONVO 430V6000F 43" FULL HD ANDROID 13 SMART LED TV 5.499,00 TL
ONVO HD UYDU ALICILI LED TV 3.199,00 TL
Lenova N4120 4/128 GB Notebook 6.299,00 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 17.229,00 TL,
SEG Çamaşır Makinesi 9.499,00 TL
REGAL Büro Tipi Buzdolabı 3.799,00 TL
SEG Bulaşık makinesi 8.999,00 TL
KWP 3 musluklu su sebili 2.799,00 TL
SCHWARTZ Yavaş Meyve Sebze Presi 899,00 TL
ONVO Yağsız Fritöz Airfryer 1.699,00 TL
KİWİ Akıllı Buharlı ütü 539,00 TL
KİWİ Evcil hayvan bakım seti 279,00 TL
Aprilla Şarjlı saç kesme makinesi 249,00 TL
Aprilla 5 Başlıklı saç kurutma ve şekillendirme seti 499 TL
Piranha Gaming Klavye 199 TL
Oyuncu Masası 1.090 TL
Piranha PUBG Oyun Kolu 44,90 TL
Oyuncu Koltuğu 1.990 TL
Piranha Gaming Mouse 129 TL
L Koltuk 4.190 TL
3'lü Koltuk 3.990 TL
Sürgülü/Kapaklı/Çekmeceli Gardırop 4.850 TL
Kitaplık 1.250 TL
Tv Ünitesi 1.250 TL
APEC 49.4 CC Benzinli Moped 28.990 TL
Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL
Kamp Yatağı 679 TL
Gölgelikli Salıncak 1.199 TL
Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 139,90 TL
Taç Bella Döküm Basık Tencere 499 TL
Borcam Çok Amaçlı Kase 39,90 TL
Manuel Kollu Rende 199 TL
Sinbo Termos 119 TL
Lav Kulplu Çay Bardağı 11,50 TL
Pipetli Bardak 22,50 TL
26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 2.499 TL
Oyuncak Tonton Kamyonlar 105 TL
Oyuncak Peluş Tavşan Çeşitleri 119 TL
Büyük Boy ABS Valiz 599 TL
Orta Boy ABS Valiz 499 Tl
Kabin Boy ABS Valis 349 TL
Mini Ütü Masası 149 TL
Tüy Toplama Rulosu 14,90 TL
Pamuklu TV Battaniyesi 119 TL
Kadın Keçeli Terlik 199 TL
Makara Seti 19,90 TL
Hasır Jüt İp 9,90 TL
Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 399 TL
Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 299 TL