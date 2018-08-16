SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
A101
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

A101 16 Ağustos Aktüel ürünler kataloğu! İşte A101'deki indirimli ürünler

A101 Aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden özel ürünler uygun fiyatlarla raflarda olacak. 16 Ağustos'tan (bugün) itibaren A101'de satışa çıkacak ürünlerin başında, Toshiba 43" Full HD Smart Led TV dikakt çekerken, uygun fiyatıyla Samsung Galaxy J7 Duo Cep Telefonu da tüm ilgiyi üstüne toplayacak gibi görünüyor. İşte 16 Ağustos A101 Aktüel ürünler kataloğu

16.08.2018 - 10:43 | Güncelleme:

A101 aktüel ürünler kataloğunda hem telnoloji ürünleri, hem de Kurban Bayramı için çikolata ve kurban etleri için mutfak gereçleri dikkatleri çekiyor. A101'de pek çok indirimli ürün 16 Ağustos'tan (bugün) itibaren raflarda yer alacak. Ayrıca A101'de TOSHIBA LEC TV ve Samsung Galaxy J7 Cep telefonu da ilgi odağı olacak ürünlerin başında geliyor. Kurban satılşarı da A101'de hala devam ediyor. İşte 16 Ağustos A101 Aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 16 AĞUSTOS

TOSHIBA 43″ FULL HD SMART LED TV 1.699 TL
SAMSUNG GALAXY J7 DUO Cep Telefonu 1.399 TL
Araç içi mini buzdolabı 25L 119,95 TL
Piranha PVC 4004 Araç tipi el süpürgesi 29,95 TL
Sinbo SK-7371 Araç içi su ısıtıcı 49,95 TL
Kiwi Kıyma makinesi 139,95 TL
Sinbo bıçak bileme makinesi 39,95 TL
Vivaldi 9 parça tencere seti 249 TL
Vince 314 g. pralin çikolata 9,95 TL
Vince selection 430 g. sütlü/bitter madlen çikolata 12,95 TL
Torku nice gold 252 g. antep fıstıklı krema dolgulu pralin çikolata 12,95 TL
Vince 500 g. fındıklı/antep fıstıklı/sütlü dolgulu çikolata 11,95 TL
Vince 300 g. sütlü/bitter trüf çikolata 8,95 TL
Vince 250 g. fındıklı/antep fıstıklı/sütlü/bitter mini napoliten çikolata 7,95 TL
Vince 150 g. romeo bütün bademli ve dolgulu hindistan cevizi topları 6,95 TL
Vince 200 g. çikolatalı çakıltaşı draje 4,45 TL
Vince 200 g. çikolatalı badem şekeri draje 5,45 TL
Vince 200 g. sütlü/bitter çikolatalı fındık draje 6,45 TL
Torku nice 570 g. bütün fındıklı çikolata 13,95 TL
Sinbo SP-5218 çift taraflı döküm tava 95,00 TL
Glass4you 3’lü tencere seti 32,50 TL
Sinbo STO-6537 manuel doğrayıcı 24,95 TL

ve bir çok ürün A101 Aktüel ürünler kataloğunda...

16 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X