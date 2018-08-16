A101 aktüel ürünler kataloğunda hem telnoloji ürünleri, hem de Kurban Bayramı için çikolata ve kurban etleri için mutfak gereçleri dikkatleri çekiyor. A101'de pek çok indirimli ürün 16 Ağustos'tan (bugün) itibaren raflarda yer alacak. Ayrıca A101'de TOSHIBA LEC TV ve Samsung Galaxy J7 Cep telefonu da ilgi odağı olacak ürünlerin başında geliyor. Kurban satılşarı da A101'de hala devam ediyor. İşte 16 Ağustos A101 Aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 16 AĞUSTOS

TOSHIBA 43″ FULL HD SMART LED TV 1.699 TL

SAMSUNG GALAXY J7 DUO Cep Telefonu 1.399 TL

Araç içi mini buzdolabı 25L 119,95 TL

Piranha PVC 4004 Araç tipi el süpürgesi 29,95 TL

Sinbo SK-7371 Araç içi su ısıtıcı 49,95 TL

Kiwi Kıyma makinesi 139,95 TL

Sinbo bıçak bileme makinesi 39,95 TL

Vivaldi 9 parça tencere seti 249 TL

Vince 314 g. pralin çikolata 9,95 TL

Vince selection 430 g. sütlü/bitter madlen çikolata 12,95 TL

Torku nice gold 252 g. antep fıstıklı krema dolgulu pralin çikolata 12,95 TL

Vince 500 g. fındıklı/antep fıstıklı/sütlü dolgulu çikolata 11,95 TL

Vince 300 g. sütlü/bitter trüf çikolata 8,95 TL

Vince 250 g. fındıklı/antep fıstıklı/sütlü/bitter mini napoliten çikolata 7,95 TL

Vince 150 g. romeo bütün bademli ve dolgulu hindistan cevizi topları 6,95 TL

Vince 200 g. çikolatalı çakıltaşı draje 4,45 TL

Vince 200 g. çikolatalı badem şekeri draje 5,45 TL

Vince 200 g. sütlü/bitter çikolatalı fındık draje 6,45 TL

Torku nice 570 g. bütün fındıklı çikolata 13,95 TL

Sinbo SP-5218 çift taraflı döküm tava 95,00 TL

Glass4you 3’lü tencere seti 32,50 TL

Sinbo STO-6537 manuel doğrayıcı 24,95 TL

ve bir çok ürün A101 Aktüel ürünler kataloğunda...

16 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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