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        Haberler Gündem A101 19 Ekim 2023 Perşembe aktüel ürünler kataloğu: A101'de çeyiz seti, elektrikli moped ve ev eşyalarında fırsatlar var

        A101'de elektrikli moped ve ev eşyaları haftası! İşte indirimli ürünler listesi

        A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 19 Ekim A101 aktüel ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 19:13 Güncelleme: 17.10.2023 - 19:13
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        A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 19 Ekim bu perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        2

        Raflı Konsol 1.090 TL

        3 Kapaklı 3 Çekmeceli Gardırop 2.990 TL

        3

        Orta Boy PP Valiz 449 TL

        Büyük Boy PP Valiz 549 TL

        Mega Boy Hurç 49,90 TL

        Küçük Boy Hurç 29,90 TL

        Büyük Boy Hurç 39,90 TL

        Eşya Kutusu 49,90 TL

        Organizer Sepet 19,90 TL

        Canlı Çiçek Dağ Palmiyesi 26,90 TL

        Canlı Çiçek Seramik Saksı Kaktüs 16,90 TL

        4

        Elektrikli Moped 24.990 TL

        5

        Toshiba 43' Full HD Smart Tv 8.399 TL

        ONVO 50' Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL

        Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.299 TL

        Canon E 414 3'lü 1 Arada Yazıcı 1.049 TL

        TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu 3.999 TL

        6

        Kiwi Standlı Şarjlı Su Pampası 159 TL

        Arzum AR1111 Starry El Belnder Seti 699 TL

        Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 349 TL

        Sunny Morning Filtre Kahve Makinesi 399 TL

        Aprilla Saç Kesme Makinesi 189 TL

        7

        Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 199 TL

        Aprilla Su Dalgası Maşası 349 TL

        Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 179 TL

        8

        Çift Kişilik Yorgan 279 TL

        Tek Kişilik Yorgan 239 TL

        Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 199 TL

        Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 159 TL

        9

        Goldmaster Venge GM-8110 Erkek Bakım Seti 459 TL

        Aprilla Dijital Banyo Baskülü 159 TL

        Piranha Çantalı Retro Pikap 1.299 TL

        10

        Örme Pano Perde 290x250 cm 119 TL

        Pileli Perde 239 TL

        Bayan Triko Yelek 74,90 TL

        11

        Çok Al Az Öde Kampanyası

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        Çok Al Az Öde Kampanyası

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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