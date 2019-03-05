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A101 2-8 Mart 2019 aktüel ürünleri geçtiğimiz günlerde A101 mağazalarında satışa çıktı. İndirim takipçileri kampanyalı ürünlerden yararlanmanya başladı. 2-8 Mart Martta A101'de 10 TL ve üzeri alışverişinizde Anavarza çiçek balı 6,95 TL. Daha bir çok üründe indirimler var.