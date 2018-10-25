A101'de pek çok ürün uygun fiyatlarla raflarda, tüketiciyi bekliyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine pek çok ürün yer alıyor. HI - LEVEL 43" uydu alıcılı Full HD Led TV, General Mobile GM 8 Cep Telefonu, Testere, çocuklar için oyuncak, Blender seti, tost makinesi, ütü gibi ürünlerin yanı sıra ayakkabı dolabı, mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünler bu ürünlerden sadece birkaçı. 25 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 25 EKİM

Arzum AR-1013 Çubuk Blender Seti 129 TL

Arzum AR-695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 89,95 TL

Arzum AR-2037 Mistost Tost Makinesi 139,95 TL

Arzum AR-4069 Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 129,95 TL

Paslanmaz çelikten üretilmiş Elegance Orta Boy Çaydanlık 75 TL

Cem Nero Tava 19,95 TL. Cem Nero Sahan 19,95 TL

Cem Nero Sosluk 19,95 TL

Taraftar Lisanslı Nevresim Takımı 39,95 TL

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 19,95 TL

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 24,95 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 14,95 TL

Etamin İşlemeli Kadife Havlu 9,95 TL

Güpürlü Havlu 9,95 TL

Silk&Blue 3’lü Bayan Soket Çorap 7,95 TL

Kız Erkek Çocuk Polar Pijama Takımı 24,95 TL

Bayan Polar Pijama Takımı 34,95 TL

Seramik Tabak çeşitleri 3,50 TL

Saklama Kabı 2,50 TL

Kapaklı Kase 1,95 TL

Cam Saklama Kabı 29,95 TL

Salata ve Mikser Kabı 4,95 TL

Yuvarlak/Dikdörtgen Kapaklı Tencere 4,95 TL

Peynir ve Tereyağlık 9,95 TL

Bambu Sunum Tabağı 14,95 TL

General Mobile GM 8 Cep Telefonu 1199 TL

HI-LEVEL 43″ Uydu Alıcılı Full HD Led Televizyon 1499 TL

Attlas Benzinli Ağaç Kesme Motoru 299,95 TL

Attlas Tezgah Testere 249,95 TL

Bay Bayan Kol Saati çeşitleri 19,95 TL

Bayan Yağmur Çizmesi 39,95 TL

Bayan Ev Botu 9,95 TL

Lisanslı Çocuk Panduf 19,95 TL

Ayakkabı Dolabı 135 TL

25 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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