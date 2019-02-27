A101 28 Şubat 2019 aktüel indirim ürünleri yarın A101 mağazalarında satışa çıkacak. İndirim takipçileri bir çok kampanyalı ürünler kategorisinden yararlanabilecek. Yarın A101'de Samsung Galaxy Grand Prime cep telefonu 799,00 TL, Elton uydu alıcılı led tv 899,00 TL, Alcatel cep telefonu 299,00 TL. Daha bir çok üründe indirimler var. İşte A101 28 Şubat 2019 Aktüel ürünler kataloğu...
Elton uydu alıcılı led tv 899,00 TL
Alcatel cep telefonu 299,00 TL
Elton full hd led 1,699,00 TL
Sınger promise dikiş makinesi 399,00 TL
Arzum minio türk kahvesi makinesi 249,00 TL
Fantom toz torbalı süpürge 259,00 TL
Sunny çelik su ısıtıc 49,95 TL
Aprilla sarjlı erkek bakım seti 59,95 TL
Elektrikli cezve 29,95 TL
Sinbo saç şekillendirici 29,95 TL
Yemek kaşığı-yemek çatalı 3,95 TL
Tatlı kaşığı- tatlı çatalı 3,50 TL
Servis gereçleri 14,95 TL
Çay kaşığı 2,50 TL
Erzak kabı 3,50 TL
Benekli kase 6,50 TL
Manolya huni seti 3,50 TL
İki kapaklı çekmeceli dolap 189,95 TL
Çok amaçlı organizer kutu 3,50 TL
Çöp kovası 3,50 TL
Çok fonksiyonlu kapı barı 39,95 TL
Çocuk hikaye kitapları 2,95 TL
Oyuncak yürüyüş arkadaşım 19,95 TL
Saçaklı banyo halısı 24,95 TL
Banyo klozet takımı 2 parça 24,95 TL
Slikon yastık 12,95 TL
Oval banyo halısı 24,95 TL
Abalı ayçiçek yağı 5L 29,95 TL
Beşler piliç kangal sucuk 9,95 TL
Yörsan yoğurt 9,95 TL
Keskinoğlu şinitzel 10,45 TL
ABC sıvı deterjan 3L 17,95 TL
Ace ultra çamaşır suyu 13,95 TL
Torku pötibör bisküvi 4,95 TL
Solo kağıt havlu 12'li 19,95 TL
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