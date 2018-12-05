A101 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu bu haftaki indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. A101'de bu hafta yine pek çok üründe uygun fiyat fırsatı var. LED TV'den akılı telefona, Torbasız elektrikli süpürgeden çay makinesine, tencere tava setinden boyun yastığına, ev tekstil ürünlerinden bakliyat ürünlerine ve temizlik ürünlerine kadar çok sayıda üründe indirim fırsatı bulunuyor. 6 Aralık A101 aktüel ürünler listesi haberimizde.

6 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Toshiba Hd Led TV 2,499 TL

Honor 7c Cep Telefonu 1,199 TL.

Atlas Tezgah Testere 249,95 TL.

Atlas Eco T6-115 Avuç Taşlama 119 TL

Aprilla Dijital Baskül 29,95 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi 49,95 TL

Sandisk 16 Gb USB Bellek 29,95 TL

WD 1 TB Harici Hard Disk 279 TL

Yanmaz yapışmaz iç yüzeyli cam kapaklı Granit Tencere 75 TL

Ezme Granit Tava 45 TL

Cam Yuvarlak ve kare Kase 2 TL

1,5 lt Erzak Kabı 3,50 TL

Rooc 2’li Pasta Seti 9,95 T

Desenli Termos 12,95 TL

Muya Bay Casual Ayakkabı 34,95 TL

Bay bayan Muya Bot 34,95 TL

Muya Bay Ayakkabı 32,95 Tl

Taraftar Lisanslı Cüzdan 9,95 TL

Çek Bırak İtfaiye Seti 19,95 TL

Metal Çek Bırak Araçlar 17,95 TL

Lisanslı Yumuşak Top 4,95 TL

Ne kadar Zekisin Oyunu 15,95 TL

Dilsiz Uşak 59,95 TL

Kadife yatak örtüsü 74,95 TL

Dantel Runner 4,95 TL

Banyo havlusu 9,95 TL

El havlusu 2'li 9,95 TL

6 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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