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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 aktüel 18 Ocak Perşembe: Bu hafta A101'e elektrikli moped gliyor! İşte 18 Ocak A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler - Alışveriş Haberleri

        A101'e bu hafta elektrikli moped geliyor! İşte 18 Ocak Perşembe A101 aktüel kataloğu

        A101 aktüel 18 Ocak Perşembe günü mağazalarda birçok indirimli ürün yerini alacak. Bu hafta A101'e elektrikli moped, yemek masası takımı, buzdolabı ve küçük ev aletleri gibi birçok ürün geliyor. İşte, 18 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:03
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        A101 aktüel 18 Ocak... A101'de bu hafta çeşitli ürünler geliyor. Elektronik ev aletleri, mufak gereçleri, bavul takımı, buzdolabı, televizyon gibi birçok ürün 18 Ocak Perşembe A101 şubelerinde yer alacak. Bu haftaki en dikkat çeken ürün ise 36.990 TL'den satışa çıkarılan elektrikli moped oldu. İşte, A101 aktüel 18 Ocak Perşembe kataloğu ile indirime giren ürünler...

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        A101 AKTÜEL 18 OCAK PERŞEMBE

        Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL

        Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL

        Kiwi Dik Süpürge 649 TL

        Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 599 TL

        Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL

        Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL

        Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL

        Homend Pottoman Plus Türk Kahve Makinesi 749 TL

        Homend Handmaid Çubuk Blender 479 TL

        Homend Foodrunner El Mikseri 459 TL

        Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL

        3

        A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

        Büyük Boy PP Valiz 769 TL

        Büyük Orta PP Valiz 669 TL

        Büyük Küçük PP Valiz 569 TL

        JUNO Kadın Havuz Tabanlı Yıldız Desenli Peluş Terlik 129 TL

        Kılıflı Sıcak Su Torbası 29,90 TL

        Ayakkabı Tampası 8,50 TL

        Tüy Toplama Rulosu 14,90 TL

        Canlı Çiçek Kaktüs 9,90 TL

        4

        SEG Mekanik Sİlindirik Termosifon 4.299 TL

        SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL

        REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL

        5

        Toshiba 43' Full HD Android Tv 9.499 TL

        HI-LEVEL 55' Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

        Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.999 TL

        Canon Tank Yazıcı 3.899 TL

        Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL

        Realme 10 Dual Rmx3630 Cep Telefonu 8.999 TL

        6

        Mermer Desenli Katlanabilir Masa 549 TL

        Motivasyon Matarası 1 Litre 54,90 TL

        Sürgülü Erzak Kabı 10 Litre 79,90 TL

        Sürgülü Erzak Kabı 7,5 Litre 74,90 TL

        Sürgülü Erzak Kabı 5 Litre 69,90 TL

        Basic Saklama Kabı 1500 ml 15,90 TL

        Kapaklı Sığ Kare Kase 44,90 TL

        Deco Trend Saklama Kabı 3x625 ml 27,90 TL

        7

        Çift Kişilik Naturel Nevresim Seti 379 TL

        Tek Kişilik Süpersoft Baskılı Battaniye 249 TL

        Dijital Baskılı Halı Örtüsü 4m2 299 TL

        Welsoft Dolgulu Kırlent 89,90 TL

        Pamuklu Desenli Yuvarlak Halı 100x100 cm 219 TL

        Bayan Sherpa Kapitone Kapüşonlu Sweatshirt 259 TL

        Bay / Bayan Tam Fermuarlı Scuba Sweatshirt 239 TL

        Bayan Pijama Alt 139 TL

        Penti Bayan Termal Tayt 109 TL

        Penti Bayan Termal Külotlu Çorap 109 TL

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        A101'E BU HAFTA ELEKTRİKLİ MOPED GELİYOR!

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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