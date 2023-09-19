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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 aktüel 21 Eylül kataloğu: Bu hafta A101'e beyaz eşya ve küçük ev aletleri geliyor! - Alışveriş Haberleri

        A101 aktüel 21 Eylül kataloğu ile haftanın fırsatları yayında!

        A101 aktüel ürünler kataloğu gündeme geldi. A101 21 Eylül kataloğu ile haftanın fırsatları dikkat çekti. Bu hafta A101 kataloğunda; küçük ev aletleri, teknolojik ürünler, gıda ve kozmetik malzemeleri, koltuk takımı, beyaz eşyalar alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte 21 Eylül A101 aktüel ile indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 12:45 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:45
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        1

        A101 aktüel ürünler listesi gündeme geldi. Alışveriş takipçileri indirimleri yakından takip ediyor. Bu hafta A101'de ev eşyalarından, teknolojik ürünlere, dekorasyon malzemelerinden, temel ihtiyaç kategorilerindeki ürünlere kadar tüm fırsatlar raflarda yerini alıyor. İşte A101 aktüel ürünler güncel katalog...

        2

        Paşabahçe yağdanlık sirkelik 59.90 TL

        Karnıyarık tenceresi 299 TL

        Wok tava 149 TL

        3

        SEG No Frost buzdolabı 12.999 TL

        SEG 7 kilo çamaşır makinesi 7.399 TL

        Flavel büro tipi buzdolabı 2.999 TL

        4

        Toshiba uydu alıcısı 5.299 TL

        Onvo Smart Led TV 5.499 TL

        Canon yazıcı 1.049 TL

        5

        Çocuk sandalyesi 79.90 TL

        Oyuncak şato Buzlar Ülkesi 169 TL

        Oyuncak küçük ATV 199 TL

        6

        Güneşlik perde 109 TL

        Kadife kaymaz taban saçaklı 139 TL

        Tek kişilik battaniye 199 TL

        7

        Bernardo 24 parça yemek takımı 1.090 TL

        Tokyo saklama kabı 69.90 TL

        8

        Homend tost makinesi 899 TL

        KCM filre kahve makinesi 349 TL

        Arzum seramik tabanlı ütü 579 TL

        9

        3'lü kanepe 4.500 TL

        Vega 6 kişilik yemek takımı 4.500 TL

        10
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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