A101 26 Ekim 2023 kataloğu çıktı! A101 aktüel indirimli ürünler listesi
A101 26 Ekim 2023 aktüel ürünleri bu hafta perşembe günü satışa çıkıyor. A101 kataloğuna göre; temel gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok farklı ürün alıcısıyla buluşacak. Ayırca A101'de 4.00 çekme karavan 199 bin 990 TL'den satışa sunulacak. 26 Ekim 2023 Perşembe Aldın Aldın kataloğu ile A101 aktüel indirimli ürünler fiyat listesi...
A101 aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşacak. Bu hafta A101 marketlerde satılacak fırsat ürünleri belli oldu. İşte 26 Ekim 2023 Perşembe A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri...
26 EKİM 2023 A101 AKTÜEL KATALOĞU
Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL
Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 3.999 TL
Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL
Goodwest Cam Ankastre Seti 3'lü 4.799 TL
SEG Buzdolabı 8.299 TL
Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL
Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 249 TL
Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 899 TL
Flavel Dijital Baskül 199 TL
Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL
Goodmaster Risto Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 239 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 239 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 379 TL
Aprilla Şarjlı Epilatör 249 TL
Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 199.990 TL
TV Ünitesi 890 TL
4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.490 TL
Bölmeli Kitaplık 490 TL
Kapaklı Raflı Gardırop 2.190 TL
Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti 6.290 TL
Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti 3.290 TL
Dynamic Yaylı Yatak 1.390 TL
Kafa Lambası 29,90 TL
Izgaralı Piknik Mangal 64,90 TL
Metal Maşa 14,90 TL
Mangal Yelpazesi 4,90 TL
Exent Fishing Olta Seti 249 TL
Konik Termos 109 TL
Cam Motivasyon Matarası 29,90 TL
Borosilikat Cam Sütlük 39,90 TL
Sürgülü Erzak Kabı 7,5 L 54,90 TL
Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 27,50 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 24 cm 249 TL
Taç Döküm Kek Kalıbı 229 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 249 TL
Brita MAXTRA Yedek Filtre 2'li 169 TL
Matara Shaker 740 cc 19,90 TL
Pratik Basmalı Rondo 109 TL
Piranha Darbeli Matkap 449 TL
Pirana Avuç Taşlama 449 TL
19" Takım Çantası 129 TL
Piranha Dekupaj Testere 449 TL