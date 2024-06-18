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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel kataloğu 20 Haziran 2024: Bu hafta A101'e hangi ürünler geliyor? A101 indirimli ürünler listesi

        A101'de bu hafta neler var? İşte A101 aktüel 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu

        A101 aktüel kataloğu yayınlandı. 20 Haziran'dan itibaren tüm şubelere getirilecek ürünlerde bu hafta; küçük ev aletleri, beyaz eşya, mutfak aletleri ve mobilya gibi birçok ürün var. İşte, A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:42
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        1

        A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğunda bu hafta yine birçok ürün satışa çıkıyor. Beyaz eşya, mobilya, kamp sandalyesi, küçük ev aletleri gibi birçok ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte, 20 Haziran 2024 A101 aktüel kataloğu...

        2

        A101 20 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

        Çok amaçlı dolap 1.499 TL

        Zigon sehpa 729 TL

        Mio ayakkabılık 449 TL

        3

        Lüks katlanabilir sandalye 369 TL

        Çelik plaj sandalyesi 269 TL

        Desenli kumaş sandalye 249 TL

        4

        A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

        Toshiba ultra HD Smart TV 18.999 TL

        JVC Android TV 11.999 TL

        Onvo Smart LED TV 12.499 TL

        5

        Homend tost makinesi 1.499 TL

        Arzum Çay makinesi 1.299 TL

        Philips airfryer 2.699 TL

        6

        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

        SEG no frost buzdolabı 1.499 TL

        SEG 7 kilo çamaşır makines, 8.499 TL

        SEG Termosifon 4.399 TL

        7

        REVOLT RA5 180 CC Off-Road benzinli ATV 84.990 TL

        8

        26 jant ön sepetli bisiklet 4.499 TL

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