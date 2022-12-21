A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesinde yılbaşı ürünleri dikkat çekti. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği güncel A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde paylaştık. Peki, bu hafta A101 kataloğunda neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de yılbaşı fırsatları ve güncel ürünler listesi...