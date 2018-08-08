A101 aktüel ürünler kataloğu - 9 Ağustos: Listede cep telefonu da var! İşte A101 indirimli ürünler

A101 aktüel ürünler kataloğu - 9 Ağustos, A101'in sitesinden yayınlandı. Bir haftanın ardından yayımlanan katalogla, bu haftaki indirimli ürünlerin listesi de belli oldu. Listede cep telefonundan derin dondurucuya birçok elektronik eşya yer alıyor. İşte bu hafta A101'deki indirimli ürünler...