Her hafta müşterilerine birbirinden uygun fiyatlı markaları ürünleri müşterilerine sunan A101 ve BİM'de bu haftada indirimli ürünler raflardaki yerini alıyor. Cam ankastre setinden, şarjlı kablosuz dikey süpürge, 18 parça Güral porselen yemek takımı, tost makinesi gibi birçok marka ürünler indirimli fiyatlarla. İşte 25 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu ve BİM 26 Şubat aktüel ürünler kataloğu haberimizde...