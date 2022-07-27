A101 Çalışma saatleri: A101 kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? A101 hafta içi ve haftasonu açık mı?

A101'in çalışma saatleri, arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. A101 açılış ve kapanış saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişkenlik gösteriyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? A101 hafta içi ve haftasonu açık mı, kapalı mı? İşte detaylar haberimizde...

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 çalışma saatleri Türkiye’nin her yerinde aynıdır. Saat 09.00’da açılan A101 şubeleri akşam 21.30’da kapanıyor.

Hafta içi: 09.00 - 21.30

Hafta sonu: 09.00 - 21.30

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 hafta içi ve haftasonu Türkiye’nin 81 ilinde saat 09.00’da açılmaktadır.

A101 KAÇTA KAPANIYOR?

A101 hafta içi ve hafta sonu Türkiye’nin 81 ilinde saat 21.30’da kapanmaktadır.

A101 HAFTASONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

A101, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 09.00 ile 21.30 arası hizmet vermektedir.