A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli fiyatlar 15 Eylül Perşembe günü itibarıyla raflardaki yerini aldı. Bu hafta A101 indirimli ürünler listesinde küçük ev aletlerinden tekstil ürünlerine, beyaz eşyalardan ev tekstiline kadar onlarca ürünün yer alıyor. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 market internetin internet sitesi üzerinden satışa sunduğu lüks çanta, saat ve parfümler dikkat çekti. İşte, 15 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...