A101 aktüel ürünler 11 Nisan Salı ve 13 Nisan Perşembe günü için yayınlandı. 11 Nisan kataloğunda yer alan lüks marka çanta, spor ayakkabı, kol saati, laptop, tablet, oyun konsolu, cep telefonu, akıllı saat, blueetotth kulaklık, robot süpürge, çay makinesi, yağsız fritöz gibi ürünler dikkat çekti. 13 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda ise ankastre set, no-frost bızdolabı, yağsız fritoz, masa sandalye seti, koltuk takımı, kamp çadırı ve airfreyer yer aldı. İşte 11 Nisan ve 13 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi tam fiyat listesi...