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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101'e çekme karavan ve elektrikli moped geliyor! 25 Ocak 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var? - Alışveriş Haberleri

        A101'e çekme karavan ve elektrikli moped geliyor! İşte 25 Ocak 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı onlarca ürünle birlikte yayınlandı. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 25 Ocak Perşembe günü itibarıyla birbirinden farklı onlarca ürünü satışa çıkartıyor. 25 Ocak 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan çekme karavan, elektrikli moped ve koltuk takımı çeşitleri dikkat çekti. İşte 25 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler indirim kataloğu ve ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:31
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        1

        A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi alışveriş severler tarafından takip ediliyor. 25 Ocak Perşembe gününden itibaren geçerli olacak olan A101 aktüel ürünler kataloğunda karavandan elektrikli mopede, küçük ev aletlerinden koltuk takımlarına, temizlik malzemelerinden tekstil ürünlerine kadar onlarca ürün satışa sunuluyor. İşte 25 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi....

        2

        25 OCAK PERŞEMBE A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Toz Deterjan 325,00 TL

        Temizlik Kova Seti 369,00 TL

        3

        Dondurulmuş Piliç Bonfile 139,00 TL

        Biberiye Turşusu 89,90 TL

        4

        Kaymaz Taban Halı 649,00 TL

        Çift Kişilik Yorgan 299,00 TL

        5

        Oyuncak Güzellik ve İnşaat Seti 299,00 TL

        Mama Sandalyesi 359,00 TL

        6

        Büyük Boy Valiz 699,00 TL

        Kabin Boy Valiz 499,00 TL

        7

        Koltuk Takımı 12.900,00 TL

        Koltuk Takımı 12.900,00 TL

        8

        Ezme Granit Tencere 349,00 TL

        Tencere Seti 6 Parça 649,00 TL

        9

        Cam Su Takımı 5 Parça 129,00 TL

        Porselen Fincan Takımı 4 Parça 99,00 TL

        10

        Kahve Makinesi 1.249,00 TL

        Dikey Kablolu Süpürge 999,00 TL

        11

        Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 37.990,00 TL

        12

        Çekme Karavan 239.000,00 TL

        13

        Çamaşır Makinesi 10.499,00 TL

        Bulaşık Makinesi 8.999,00 TL

        14

        Ultra HD Android TV 14.399,00 TL

        Cep Telefonu 3.499,00 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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