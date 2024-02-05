A101 aktüel 8 Şubat kataloğu ile haftanın fırsatları yayımlandı!
A101 aktüel ürünler kataloğu gündeme geldi. A101 8 Şubat kataloğu ile haftanın fırsatları dikkat çekti. Bu hafta A101 kataloğunda; küçük ev aletleri, teknolojik ürünler, gıda ve kozmetik malzemeleri, koltuk takımı, beyaz eşyalar alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte A101 aktüel ile 8 Şubat indirimli ürünler listesi...
A101 aktüel ürünler listesi gündeme geldi. Alışveriş takipçileri indirimleri yakından takip ediyor. Bu hafta A101'de ev eşyalarından, teknolojik ürünlere, dekorasyon malzemelerinden, temel ihtiyaç kategorilerindeki ürünlere kadar tüm fırsatlar raflarda yerini alıyor. İşte A101 aktüel ürünler güncel katalog...
A101 AKTÜEL 8 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 18.499 TL
SEG BM 6001X Bulaşık Makinesi 9.999 TL
HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv 11.999 TL
Onvo 50' Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led Tv 10.999 TL
Onvo 43' Full HD Android 13 Smat Led Tv 6.899 TL
Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu 2.599 TL
Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık 249 TL
Piranha 9918 Akıllı Bileklik 199 TL
Piranha 9970 Bluetooth Kulaklık 239 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.899 TL
Homend 1261H Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL
Kiwi Portatif Buharlı kırışık Giderici 649 TL
Kiwi Çelik Kettle 349 TL
Aprilla AEP 7817 Epilatör 349 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 329 TL
Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 249 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 299 TL