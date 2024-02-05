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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101'e elektrikli moped geliyor! 8 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        A101 aktüel 8 Şubat kataloğu ile haftanın fırsatları yayımlandı!

        A101 aktüel ürünler kataloğu gündeme geldi. A101 8 Şubat kataloğu ile haftanın fırsatları dikkat çekti. Bu hafta A101 kataloğunda; küçük ev aletleri, teknolojik ürünler, gıda ve kozmetik malzemeleri, koltuk takımı, beyaz eşyalar alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte A101 aktüel ile 8 Şubat indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 22:05 Güncelleme: 05.02.2024 - 22:05
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        A101 aktüel ürünler listesi gündeme geldi. Alışveriş takipçileri indirimleri yakından takip ediyor. Bu hafta A101'de ev eşyalarından, teknolojik ürünlere, dekorasyon malzemelerinden, temel ihtiyaç kategorilerindeki ürünlere kadar tüm fırsatlar raflarda yerini alıyor. İşte A101 aktüel ürünler güncel katalog...

        2

        A101 AKTÜEL 8 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

        APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

        3

        SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL

        SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 18.499 TL

        SEG BM 6001X Bulaşık Makinesi 9.999 TL

        4

        HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv 11.999 TL

        Onvo 50' Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led Tv 10.999 TL

        Onvo 43' Full HD Android 13 Smat Led Tv 6.899 TL

        Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

        TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu 2.599 TL

        5

        Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık 249 TL

        Piranha 9918 Akıllı Bileklik 199 TL

        Piranha 9970 Bluetooth Kulaklık 239 TL

        6

        Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.899 TL

        Homend 1261H Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL

        Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL

        Kiwi Portatif Buharlı kırışık Giderici 649 TL

        Kiwi Çelik Kettle 349 TL

        7

        Aprilla AEP 7817 Epilatör 349 TL

        Aprilla Saç Kesme Makinesi 329 TL

        Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 249 TL

        Aprilla Saç Düzleştirici 299 TL

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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