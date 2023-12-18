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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101'e elektrikli moped ve koltuk takımı geliyor! 21 Aralık 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        A101'e elektrikli moped ve koltuk takımı geliyor! İşte 21 Aralık Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğ

        Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 her hafta 'Aldın Aldın' fırsatlarını satışa çıkarıyor. 21 Aralık Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesinde yer alan elektrikli moped, 6 kişilik masa takımı ve koltuk takımı çeşitleri dikkat çekti. İşte 21 Aralık Perşembe A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:40
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        1

        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ürünlerle yayınlanıyor. 21 Aralık Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektrikli moped ve koltuk takımı dikkat çekti. Haftanın indirim kataloğunda; televizyon, ankastre set, elektrikli süpürge, yılbaşı özel tekstil ürünleri ve murfak gereçleri satışa sunuluyor. İşte 21 Aralık 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

        2

        A101 21 ARALIK PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Karışık Kuruyemiş 109,50 TL

        Kurabiye Çeşitleri 24,90 TL

        3

        Elektrikli Moped 27.990,00 TL

        Radyatör Antifrizi 99,90 TL

        4

        Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4.990,00 TL

        Koltuk Takımı 10.990,00 TL

        5

        Saç Şekillendirici 479,00 TL

        Elektrikli Süpürge 1.899,00 TL

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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