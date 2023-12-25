Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.377,34 %-2,38
        DOLAR 29,2920 %0,17
        EURO 32,3053 %0,27
        ALTIN 1.932,57 %0,21
        FAİZ 37,45 %0,16
        GÜMÜŞ GRAM 22,80 %0,43
        BITCOIN 43.193,00 %-0,77
        GBP/TRY 37,1907 %0,10
        EUR/USD 1,1016 %0,03
        BRENT 79,07 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 3.159,74 %0,21
        Haberler Ekonomi Alışveriş A101'e küçük ev aletleri geliyor! 28 Aralık Perşembe 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi - Alışveriş Haberleri

        A101'e küçük ev aletleri geliyor! İşte 28 Aralık Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

        A101, yılın son aktüel kataloğunu yayınladı. 28 Aralık Perşembe günü A101'e küçük ev aletleri, beyaz eşya, mutfak gereçleri, oyuncak ve tekstil ürünleri geliyor. 'Aldın Aldın' fırsatları kapsamındaki ürünler Türkiye'deki 12 bin şubeye eş zamanlı olarak gönderilecek. İşte, 28 Aralık Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 13:15 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A101 28 Aralık aktüeli... A101 indirimli ürünlerini sunduğu aktüel kataloğunu yayınladı. 28 Aralık Perşembe günü beyaz eşya, tekstil, çocuk oyuncakları, gıda, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, televizyon gibi çeşitli ürünler Türkiye genelinde tüm mağazalarda olacak. İşte, 28 Aralık A101 aktüel kataloğu ve indirimli ürünler listesi...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sabiha Gökçen'de 2. pist açılıyor
        Sabiha Gökçen'de 2. pist açılıyor
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi