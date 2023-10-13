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        Haberler Gündem A101 market 12 - 18 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe Aldın Aldın fırsatları! Bu hafta A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler

        A101 aktüel kataloğu yayında! Benzinli Moped ve koltuk takımı satışta!

        A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 12 - 18 Ekim A101 aktüel ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 07:51 Güncelleme: 13.10.2023 - 07:51
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        1

        A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 12 -18 Ekim bu perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        2

        12 EKİM 2023 A101 AKTÜEL KATALOĞU

        A101 12 EKİM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

        TOSHIBA 65UA2263DT 65" Ultra HD Android 17.499,00 TL,

        TOSHIBA 58UA2263DT 58"ULTRA HD ANDROID TV- 13,999,00 TL

        ONVO 430V6000F 43" FULL HD ANDROID 13 SMART LED TV 5.499,00 TL

        ONVO HD UYDU ALICILI LED TV 3.199,00 TL

        Lenova N4120 4/128 GB Notebook 6.299,00 TL

        3

        APEC 49.4 CC Benzinli Moped 28.990 TL

        4

        L Koltuk 4.190 TL

        3'lü Koltuk 3.990 TL

        5

        SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 17.229,00 TL,

        SEG Çamaşır Makinesi 9.499,00 TL

        REGAL Büro Tipi Buzdolabı 3.799,00 TL

        SEG Bulaşık makinesi 8.999,00 TL

        KWP 3 musluklu su sebili 2.799,00 TL

        6

        Piranha Gaming Klavye 199 TL

        Oyuncu Masası 1.090 TL

        Piranha PUBG Oyun Kolu 44,90 TL

        Oyuncu Koltuğu 1.990 TL

        Piranha Gaming Mouse 129 TL

        7

        Sürgülü/Kapaklı/Çekmeceli Gardırop 4.850 TL

        Kitaplık 1.250 TL

        Tv Ünitesi 1.250 TL

        8

        Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL

        Kamp Yatağı 679 TL

        Gölgelikli Salıncak 1.199 TL

        Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 139,90 TL

        9

        Taç Bella Döküm Basık Tencere 499 TL

        Borcam Çok Amaçlı Kase 39,90 TL

        Manuel Kollu Rende 199 TL

        Sinbo Termos 119 TL

        Lav Kulplu Çay Bardağı 11,50 TL

        Pipetli Bardak 22,50 TL

        10

        26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 2.499 TL

        Oyuncak Tonton Kamyonlar 105 TL

        Oyuncak Peluş Tavşan Çeşitleri 119 TL

        11

        Büyük Boy ABS Valiz 599 TL

        Orta Boy ABS Valiz 499 Tl

        Kabin Boy ABS Valis 349 TL

        Mini Ütü Masası 149 TL

        Tüy Toplama Rulosu 14,90 TL

        12

        Pamuklu TV Battaniyesi 119 TL

        Kadın Keçeli Terlik 199 TL

        Makara Seti 19,90 TL

        Hasır Jüt İp 9,90 TL

        Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 399 TL

        Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 299 TL

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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