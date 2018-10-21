A101 yeni liste yayınlandı! İşte; A101 25 Ekim aktüel indirimli ürünler listesi
21.10.2018 - 12:13 | Güncelleme:
A101 indirimli ürünler listesi yayınlandı. 25 Ekim Perşembe günü itibariyle geçerli olacak A101 aktüel indirimli ürünler listesi belli oldu. Listede 1499 TL'ye televizyon ve 1199 TL'ye cep telefonu dikkat çekiyor. İşte 25 Ekim A101 aktüel indirimli ürünler listesi...
1
1|10
A101 tarafından her hafta Perşembe gününden itibaren geçerli olan aktüel indirimli ürünler listesinin yenisi yayınlandı. 26 Ekim Perşembe günü itibariyle geçerli olacak A101 indirimli ürünler listesi A101 indirimli ürünler listesi A101 müşterileri tarafından araştırıloyor.
2
2|10
A101 26 Ekim indirimli ürünler listesi içerisinde 1499 TL'ye televizyon ve 1199 TL'ye cep telefonu dikkat çekiyor. Öte yandan diğer ürünler de A101 müşterileri tarafından araştırılıyor. Peki; A101 26 Ekim indirimli ürünler listesinde hangi ürünler yer alıyor? . İşte 26 Ekim A101 asktüel indirimli ürünler listesi...
3
3|10
Vestel 43" Uydu Alıcılı Full HD LED TV: 1499 TL
General Mobile GM 8 Cep Telefonu: 1199 TL
4
4|10
Atlas çift akülü vidalama: 329,95 TL
Atlas elektrikli ağaç kesme motoru: 249,95 TL
Atlas beznzinli ağaç kesme motoru: 299,95 TL
Atlas avuç taşlama: 119,95 TL
Atlas kırıcı - delici: 224,95 TL
Atlas tezgah testere: 249,95 TL
5
5|10
Arzum blender: 129 TL
Arzum tost makinesi 139 TL
Arzum süpürge: 129,95 TL
Arzum ütü: 89,95 TL
6
6|10
Ayakkabı dolabı: 135 TL
7
7|10
A101'in resmi internte istesinde A101 ile ilgili şu bilgiler paylaşaılıd:
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak.
8
8|10
Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
9
9|10
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.