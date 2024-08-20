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        Haberler Gündem Güncel A380 İstanbul'a acil iniş yaptı | Son dakika haberleri

        A380 İstanbul'a acil iniş yaptı

        Londra-Singapur seferini yapan uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:17 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:18
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        A380 İstanbul'a acil iniş yaptı
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        Londra-Singapur seferini yapan Avustralyalı havayolu şirketi Qantas Havayolları’na ait Airbus A380 tipi yolcu uçağı, hasta yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı

        DHA'da yer alan habere göre Qantas Havayolları’na ait QF2 sefer sayılı Londra Heathrow – Singapur seferini yapan Airbus A380 tipi yolcu uçağında bulunan bir yolcu Türkiye Hava Sahası üzerindeyken rahatsızlandı.

        SİNGAPUR'A GİTMEK İÇİN TEKRAR HAVALANDI

        Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapıldı. Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri uçağın park edeceği alana yönlendirildi. Airbus A380 tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na sabah 04.43’de sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü. Uçak yakıt aldıktan sonra Singapur’a gitmek üzerine İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.

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