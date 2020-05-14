AA Atina Temsilcisi Furkan Naci Top yaşamını yitirdi

AA

Furkan Naci Top'un (34) cenazesi, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinden alınarak helallik için Medrese Ali Bey Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Top'un cenazesi daha sonra Yıldırım Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Furkan Naci Top'un ailesi, yakınları, AA Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Muhammed Soykan, AA Finans Haberleri Editörü Yılmaz Yıldız, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, AA İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ve mesai arkadaşları katıldı.

- Bakanlar Varank ve Çavuşoğlu taziyelerini iletti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Varank ve Çavuşoğlu'na hassasiyetleri için teşekkür eden Kazancı, yaşamını yitiren Top için hastalığı sürecinde tüm imkanların seferber edildiğini dile getirdi. Kazancı, Furkan Naci Top'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayarak ailesine ve tüm AA çalışanlarına başsağlığı diledi.