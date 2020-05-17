AA, BAE'nin Libya'da Hafter için özel tim kurma planını belgeleyen gizli BM mektuplarının detaylarına ulaştı

AA

AA muhabiri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesi tarafından hazırlanan gizli belgelerin detaylarına ulaştı ve bu mektupları inceleyen uzmanlarla konuştu.

Belgelerde yer alan bilgilere göre, komitenin uzmanlar paneli, BAE merkezli bir şirketin Hafter'e destek vermek için Bingazi'de yabancı profesyonel askerlerden oluşan özel bir tim kurmaya kalkıştığına dair ocak ayının ortasında bir ihbar aldı.

Dubai merkezli ''Fulcrum Holding'' şirketi, ''coğrafi araştırmalar'' yapacağını iddia ederek Ürdün'de kurduğu ayrı bir şirket üzerinden Güney Afrika'dan 3 süper Puma tipi helikopter satın aldı.

Satın alınan bu helikopterler önce Ürdün'e, oradan da Libya'ya gönderildi ve bu sürece Güney Afrika'dan Starlite Aviation adlı havacılık şirketi aracılık etti.

Belgeleri inceleyen bir uzman, söz konusu havacılık şirketinin satın alma mı yoksa transfer işlemlerine mi aracılık ettiğinin net olmadığını söyledi.

''Fulcrum Holding'', Libya'ya göndermek için Gabon'dan da SA 341 tipi Fransız yapımı 3 atak helikopter satın aldı.

Malta merkezli Sovereign Charterers şirketinden ise Hafter'e destek verecek yabancı paralı askerlerden oluşan özel timin kullanması için MRC1250 tipi 20 kişi kapasiteli 2 bot satın alındı.

ABD merkezli yayın organı Bloomberg de 15 Mayıs'ta Dubai merkezli iki şirketin, Hafter'in Trablus'u ele geçirmesine destek olmak için ülkeye kısa süreliğine 20 civarı Batılı paralı askerler gönderdiğini yazmıştı.

İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan ve belgelerde 20 ila 25 civarındaki paralı askerin Bingazi'ye giderek helikopterleri ve botları teslim aldığı bilgisinin yer aldığını söyleyen uzman, 6 eski helikopter ve iki botun profesyonel özel timin aslında Libya kıyılarından geçen gemilere baskın düzenlemesi, kıyıya çektiği gemilerde askeri teçhizat araması için alındığını anlattı.

Uzman, bu askeri helikopterlere ve botlara yakalanma ve uydudan fark edilmeleri riskine karşı ise coğrafi araştırmalar yaptığı süsü vermek amacıyla Ürdün'de kurulan şirketin logosunun işlendiği bilgisini paylaştı.

BAE'nin BM Daimi Temsilciliği ise AA muhabirinin BM raporu hakkındaki sorularını yanıtsız bıraktı.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uyguluyor.