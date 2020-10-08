AA'nın Halep muhabiri Salih Leyla'nın DEAŞ saldırısında ölümünün 5. yılı

AA

Kardeşi ve sahadaki yakın arkadaşları, şehit gazeteci Leyla'ya duydukları özlem ve sevgiyi AA muhabirine anlattı.

Leyla'nın küçük kardeşi Enes, ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü üzerlerinden hala atamadıklarını belirterek, "Kendisiyle aramızda çok güçlü bir bağ vardı. Çok cesur ve kendine güvenen birisiydi. İç savaş öncesi bir yandan üniversiteye gidiyor bir yandan da ailemize yük olmamak için gece gündüz çalışıyordu." dedi.

Ağabeyinin çalışkan ve her zaman güçlü biri olduğunu dile getiren Enes, "Ağabeyimden çok şey öğrendim. 2012'nin sonunda Anadolu Ajansı ile tanıştı ve sonrasında onlara katıldı. Çektiği görsellerle Esed rejiminin katliamlarını dünyaya duyurdu." ifadesini kullandı.

- "Çocuğunu kucağına alamadan dünyadan göç etti"

Enes, ağabeyi Salih'in üniversitede fotoğrafçılık eğitimi görmediğini ancak bu mesleğe sevdasından dolayı kendini sürekli geliştirdiğini vurgulayarak, "Anadolu Ajansının gücüne çok güveniyordu. Ağabeyim, habercilik yaparken defalarca yaralandı, pek çok saldırıya maruz kalarak, defalarca ölümden döndü." diye konuştu.

Ağabeyinin yokluğunu her gün hissettiklerinin altını çizen Enes, şunları söyledi:

"Ağabeyim şehit olduktan 7 hafta sonra oğlu dünyaya geldi. Bebeğe, Salih adını verdik. Ağabeyim, çocuğunu kucağına alamadan dünyadan göç etti. Yeğenim, babasının kahramanlık hikayeleri, fotoğrafı ve param parça olan kamerasıyla büyüyecek. Babası gibi hakkın yanında cesur bir birey olarak yetişecek."

- "Harika bir insanı kaybettik"

Serbest haberci Yaser Ahmet de Salih Leyla ile 2012'de Halep'te tanıştıklarını anlatarak, ondan çok şey öğrendiğini ve onun yokluğuna alışamadıklarını kaydetti.

Ahmet, "Salih, bölgede tanıştığım en cesur gazeteciydi. Çatışma bölgelerinde habercilik yaptı. Haber aşkı uğruna hayatını defalarca tehlikeye attı. Tek derdi, rejimin katliamlarını dünyaya duyurmaktı." diyerek, Leyla'yı hayatında örnek aldığını belirtti.

Leyla'nın AA için harika işlere imza attığının altını çizen Ahmet, "İşini çok seviyor ve kendisini sürekli geliştiriyordu. Açıkçası harika bir insanı kaybettik. Çok iyi bir kişiliği vardı. Bize mesleki anlamda da çok katkıları oldu. Deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaşarak onlara destek oluyordu." dedi.

Ahmet, Leyla'nın arkadaşlarınca çok sevilen birisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"En zor anlarımızda bile espriler yaparak rahatlamamız için uğraşırdı. Umut kaynağımız olmuştu. Ölümü bizlerde derin etkiler bıraktı. İnşallah en yakın zamanda Salih'in hayalini kurduğu 'Özgür Suriye'ye kavuşuruz."

- "Bizi hep koruyup kollayandı"

Leyla'nın bir diğer haberci arkadaşı Mustafa Sultan da meslektaşının şehit olmasıyla büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Sultan, Leyla ile 2013'ten itibaren çalışmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben kameramandım, fotoğrafçılığı Salih'ten öğrendim. Şehit olduğu günün gecesinde bende kalmıştı. Öğlen saat 14.00 gibi evden çıkmıştı. Akşam şehit olduğu haberini aldım. Salih, bizi hep koruyup kollayandı. Çatışma ve saldırı bölgelerine gitmemize izin vermezdi. İzin verdiğinde ise kendisi de bizimle gelirdi. Her konuda her zaman bizimleydi. O, bizim büyük ağabeyimizdi."

- Salih Leyla

Temmuz 2015'te Halep'in Cemiyet ez-Zehra bölgesindeki çatışmaları izlerken yüzünden yaralanan Salih, tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.

Salih, görevi boyunca Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara ilişkin çok sayıda fotoğraf ve görüntü çekmiş, çatışma altında yaşayan halkın sıkıntılarına ilişkin haberler sunmuştu.

Salih'in Suriye iç savaşında çektiği çok sayıda fotoğraf, dünyanın önde gelen basın yayın organlarınca yayımlanmış, en fazla beğenilen görseller kategorisinde yer almıştı.

Halep'in kuzeyindeki Anadan ilçesinde dünyaya gelen Salih, üniversite eğitimini bilgisayar teknisyenliği bölümünde tamamlamıştı.

Gazeteci Salih Leyla, Halep kırsalındaki Hıreytan'de 9 Ekim 2015'te DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

- AA, Suriye'deki iç savaşta 4 medya çalışanını kaybetti

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla AA için çalışan, bilgi ve görsel hizmeti sunan 4 medya çalışanı, çeşitli tarafların saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.

AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 2015'te DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırıda hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde, AA'ya fotoğraf hizmeti veren serbest haberci Vesim el Adil, 23 Eylül 2015'te Binin beldesine Rus uçakları tarafından düzenlenen saldırıda vücuduna şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AA'nın serbest habercisi 21 yaşındaki Mecid Dirani, 19 Şubat 2016'da başkent Şam'ın Dareyya ilçesinde, Esed güçlerinin düzenlediği saldırı anını görüntülemek isterken, bir tanktan açılan ateş sırasında vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu öldü.

Suriye'de AA için de serbest habercilik yapan 22 yaşındaki Enes Diyab ise 21 Temmuz 2019'da Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdi.