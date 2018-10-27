Aalborg - Hjorring maçı ne zaman?

Aalborg ve Hjorring, 28 Ekim 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Aalborg 19 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Hjorring 12 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Aalborg, son 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hjorring son 3 mücadelede 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 508 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aalborg kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Hjorring sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Aalborg son hafta oynanan Hansa Rostock maçında 1-1 berabere kaldı.

Hjorring, Thisted karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Aalborg, 5 gol attı ve 7 gol yedi.

Hjorring, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hjorring 5 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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