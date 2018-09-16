Aalborg - Vejle-Kolding sahaya çıkıyor

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Aalborg, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Vejle-Kolding takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. 14 puanlı Aalborg 5. sırada bulunuyor, Vejle-Kolding 7 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Aalborg, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Vejle-Kolding, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 798. İddaa'da Aalborg kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Vejle-Kolding kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Aalborg son haftadaki Vejle-Kolding müsabasında 2-0 kazandı.

Vejle-Kolding ise Aalborg maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Aalborg, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Vejle-Kolding ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vejle-Kolding, 2 gol atarken 4 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ