Aalesund - Sandnes maçı ne zaman?

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Aalesund, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Sandnes takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 32 puanlı Aalesund 1. sırada bulunuyor, Sandnes 22 puana sahip ve 6. sırada. Aalesund son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sandnes, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 407 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aalesund kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Sandnes sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Aalesund önceki hafta Brann mücadelesinde 1-0 yenildi.

Sandnes ise Odd Grenland maçında 3-1 yenildi.

Aalesund, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Aalesund, kendi sahasında 19 gol attı, 7 gol yedi.

Sandnes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandnes, 9 gol atarken 13 gol yedi.

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