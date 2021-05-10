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AA’nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’nın kapısında cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı’nın (AA) Kudüs Muhabiri Esat Fırat karnından yaralandı.

AA’nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı
AA

Harem-i Şerif’teki olayları takip eden Fırat'ın karnının sağ tarafında, polisin Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nın dış kısmında attığı ses bombası nedeniyle kanama meydana geldi.

Hafif yaralanan Fırat'a olay yerinde müdahale edildi.

- İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin, dört saatlik sert müdahelesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

AA foto muhabiri Mustafa Haruf da bugünkü olaylarda ikinci kez plastik mermiyle yaralanmıştı.

Mescid-i Aksa’nın çevresindeki gerilim devam ediyor.

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