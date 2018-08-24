Aarau - Chiasso sahaya çıkıyor

İsviçre Challenge Lig maçında Aarau ile Chiasso, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Aarau, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chiasso son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 426 kodlu maçı oynayanlar; Aarau galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, Chiasso galibiyet oranı 3.50.

Aarau son hafta oynanan Vaduz maçında 4-1 kazandı.

Chiasso, Wohlen karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Aarau, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 4 gol yedi.

Chiasso, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Chiasso, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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