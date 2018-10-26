Aarau - Wil 1900 sahaya çıkıyor

İsviçre Challenge Lig maçında Aarau ile Wil 1900, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Aarau 4 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Wil 1900 21 puanda ve 1. sırada. Aarau, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Wil 1900, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 200. İddaa'da Aarau kazanır 2.20, berabere biter 3.20, Wil 1900 kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Aarau son hafta oynanan Vaduz maçında 4-1 kazandı.

Wil 1900 ise Neuchatel Xamax karşılaşmasında 6-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Aarau, 6 gol attı ve 10 gol yedi.

Wil 1900 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wil 1900, 5 gol atarken 7 gol yedi.

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