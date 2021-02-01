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Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza yaşı, boyu, kilosu! Aaron Boupendza kariyeri

Aaron Boupendza kimdir? sorusu sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Galatasaray ve Başakşehir'in talip olduğu Aaron Boupendza'nın hayatını ve oynadığı takımları sizler için araştırdık. İşte Aaron Boupendza yaşı, boyu, kilosu...

Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza yaşı, boyu, kilosu! Aaron Boupendza kariyeri

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine günler kala Başakşehir ve Galatasaray cephelerinden Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza için teklif yapıldı. Peki Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza yaşı, boyu, kilosu! İşte Aaron Boupendza kariyeri...

AARON BOUPENDZA KİMDİR

Aaron Boupendza 7 Ağustos 1996'da Gabon'da dünyaya geldi. Boupendza, Avrupa'ya transferinden önce, ülkesinin CF Mounana takımında forma giydi ve 2016'da Girondins Bordeaux'ya transfer oldu. Sırasıyla Pau, Ajaccio, Tours ve Feirense'e kiralanan Boupendza, bir türlü dikiş tutturamadı.

Bordeaux'a transferinden bir yıl sonra, o dönem 3. Lig'de mücadele eden Pau'ya kiralanan forvet oyuncusu sezonu 13 gol, 3 asistle tamamladı. Bir sonraki sezon Ligue 2'de mücadele eden Ajaccio'ya kiralanan Boupendza, çıktığı 10 maçta skor katkısı veremedi. Devre arası gönderilen Gabonlu 3. Lig'e Tours formasıyla dönüş yaptı. Sezonu burada tamamlayan Boupendza'nın bir sonraki durağı Portekiz 2. Lig ekiplerinden Feirense oldu.

Portekiz 2. Ligi'nde de bekleneni veremeyen Boupendza, tamamen rotasyon oyuncusu oldu, pandemi nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası Bordeaux'ya döndü. Yaz döneminde kadrosunu 14 yeni isimle güçlendiren Hatayspor, bu transferlerin ilkini, Bordeaux'nun yollarını ayırma kararı aldığı Aaron Boupendza ile gerçekleştirdi ve golcü futbolcuyu 300 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Gabon A Milli Takım formasını 15 kez giyen 24 yaşındaki forvet, 3 de gol attı. Piyasa değeri 450 bin euro olan yıldız ismin Hatayspor'la 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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