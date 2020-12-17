AB, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı için Novavax ile sözleşme yapacak

AA

AB Komisyonu, Kovid-19 aşısı alımı için Amerikan ilaç firması Novavax ile yapılan görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

Aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin Novavax’ın geliştirmekte olduğu aşıdan 100 milyon doz alacakları belirtilen açıklamada, talep edilmesi durumunda 100 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de yapılacak sözleşmede yer alacağı kaydedildi.

AB daha önce de AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz doz aşı almak için anlaşma yapmıştı.

Novavax’ın 200 milyon dozuyla birlikte AB bugüne kadarki sözleşmelerle 2 milyar 165 milyon dozluk aşı alım imkanı doğmuş oldu.

Öte yandan, AB söz konusu aşıların fiyatlarına ilişkin bilgileri ticari gerekçelerle paylaşmıyor.