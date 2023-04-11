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AB 2029'a kadar Rusya'ya hava sahasını kapatıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı'dan Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar uygulanırken, AB'nin 2029'a kadar hava sahasını Rusya'ya kapatması bekleniyor

AB 2029'a kadar Rusya'ya hava sahasını kapatıyor
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HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatının ardından birçok alanda olduğu gibi Rusya'ya havacılık sektöründe de yaptırımlar en üst seviyede uygulandı.

Rus uçaklarının AB hava sahasını kullanımı, yakıt ikmalı desteği, uçakların bakımları ve Rusya havalimanlarının kullanıma ilişkin yaptırımların daha uzunca bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Rusya ve Ukrayna üzerindeki hava sahasının en az 2029 yılına kadar Avrupa uçuşlarına kapalı olacağını varsayıyor. Bu, kuruluşun internet sitesinde bildirildi.

AB'de havacılık alanında en yetkin kurum olan EUROCONTROL yaptığı açıklamada, "Şu anda Ukrayna ve Rusya hava sahasının 2029 sonuna kadar kapalı olacağını varsayıyoruz." dedi. Teşkilat ayrıca, rotaları Güneydoğu ülkelerinden yönlendirmek gerektiğinden dolayı Kuzey Avrupa üzerinden Asya yönüne yapılan uçuş sayısında bir düşüş olduğunu da kaydetti. Aynı zamanda havacılık sektörünün pandeminin etkilerinden kurtulmaya devam ettiği belirtildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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