AB, 7 ülkeyle daha Covid-19 sertifikalarını karşılıklı tanıyacak 0:00 / 0:00

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AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Andorra, Faroe Adaları, İsrail, Monako, Fas ve Panama bundan böyle AB'nin sistemine bağlanabilecek.

Bu ülkelerde verilen Covid-19 sertifikaları, Birliğin Dijital Covid Sertifikası ile aynı şartlar altında kabul edilecek. AB'den bu ülkelere seyahatlerde de AB'nin sertifikası geçerli olacak.

Birlik içinde hazirandan bu yana 420 milyon kişiye sertifika verildi.

AB Komisyonunun verdiği bilgiye göre, son eklemelerden sonra 27 üye ülke ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu AB üyesi olmayan 16 ülke arasında Covid sertifikaları karşılıklı olarak tanınıyor.

Türkiye ile AB, Covid sertifikalarını karşılıklı olarak tanıma kararı almış, karar 20 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.